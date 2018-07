'Pé-frio', Pelé se recusa a participar do sorteio dos grupos da Copa do Mundo

SÃO PAULO - Pelé não quis participar da retirada das bolinhas do sorteio dos grupos da Copa do Mundo, sexta-feira, na Costa do Sauipe, para não ser responsabilizado por uma eventual chave difícil da seleção brasileira. "A presidente Dilma me indicou e fui chamado para tirar as bolinhas. Eu preferi não tirar, não me sinto confortável de chegar e tirar as bolas e de repente a chave não ser favorável ao Brasil. Não tem nada relacionado ao tipo de sorteio. Eu é que não quis participar".

A afirmação foi feita na manhã desta quarta-feira em um evento promocional do restaurante Subway que contou com a participação do nadador Michael Phelps, maior medalhista olímpico de todos os tempos. Pelé e Phelps conduziram uma espécie de clínica sobre hábitos saudáveis para um grupo de crianças.

Apesar da decisão de não participar do sorteio, Pelé negou a fama de pé-frio. "Sobre ser pé-frio, você tem razão. São cinco mundiais, mais de mil gols na carreira", ironizou o jogador. A participação de Pelé no sorteio é um segredo guardado pela organização do evento. Nem o estafe do ídolo tem informações. Segundo a organização, o ídolo da seleção estará no palco da Costa do Sauipe, mas a tarefa de sortear as chaves da primeira fase estará nas mãos de representantes dos oito países campeões do mundo.

Pelo Brasil, o capitão do penta Cafu se encaminhará às bolinhas. Acompanham o ex-meia francês Zidane, o uruguaio Ghiggia, o italiano Cannavaro, o inglês Hurst, o alemão Matthaus e o argentino Kempes. Pela Espanha, Fernando Hierro representará o time de 2010. "Pelé não estará como um assistente, mas ele também não estará no público. Ele estará no palco", afirmou David Ausseil, diretor de filmes da Fifa.

ENCONTRO DE ÍDOLOS

Durante o evento, Pelé lamentou o fato de não poder bater uma bola com o ex-nadador, devido a uma cirurgia no quadril realizada um ano atrás."Infelizmente não vai dar para ser dessa vez o nosso rachão. Eu ia dar um baile nele aqui, com as crianças, mas fui operado há um tempo e estou impossibilitado. Fica para a próxima", brincou.

Com Pelé ficou sentado, o norte-americano cobrou e acertou dois pênaltis em uma quadra de futebol. Depois, Phelps ficou rolando a bola para as crianças finalizarem a gol. Entre sorrisos e brincadeiras, o maior medalhista olímpico de todos os tempos se divertiu e elogiou aqueles que marcavam."Good, good", dizia ele.