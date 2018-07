Pé quebrado de James Rodríguez é operado com sucesso, diz Real

O meia James Rodríguez foi submetido nesta quinta-feira a uma cirurgia para reparar uma fratura em seu pé direito, sofrida na vitória do Real Madrid sobre o Sevilla por 2 a 1, na última quarta-feira, pelo Campeonato Espanhol. De acordo com o clube madrilenho, o procedimento foi realizado com sucesso.

A cirurgia, comandada pelo médico Mariano de Prado sob supervisão do médico do Real Madrid, Jesús Olmo, reparou o quinto metatarso do pé direito de James Rodríguez. Até o momento, o clube não revelou o período previsto para recuperação.

James sofreu a lesão pouco depois de abrir o placar para o Real Madrid no confronto de quarta-feira. Ele foi examinado pelos médicos na beira do gramado e precisou ser substituído. Após exames mais aprofundados, foi constatada a fratura e a necessidade de cirurgia.

O certo é que o colombiano será desfalque para o clássico deste sábado diante do Atlético de Madrid, pelo Campeonato Espanhol. Ele também não deverá ter condições de atuar nas oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Schalke 04. O primeiro jogo será no dia 18, na Alemanha, com a volta marcada para dia 10 de março, na Espanha.

Um dos principais destaques da Copa do Mundo de 2014, na qual ajudou a Colômbia a avançar às quartas de final e fez o gol que acabou sendo eleito o mais bonito do ano pela Fifa, James Rodríguez, de 23 anos, rapidamente se tornou titular da equipe comandada por Carlo Ancelotti depois de ter sido contratado junto ao Monaco. Ele também foi o artilheiro do Mundial realizado no Brasil, com seis gols.