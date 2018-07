Pearce cai na Inglaterra após revés no Europeu Sub-21

Por meio de um comunicado, a Associação Inglesa de Futebol (FA, na sigla em inglês) anunciou que não renovará o contrato de Pearce, previsto para acabar no final deste mês. A confirmação da demissão veio depois de a Inglaterra ser superada nos três jogos que disputou no Grupo A do Europeu Sub-21.

Os ingleses abriram este estágio da competição perdendo por 1 a 0 da Itália, antes de caírem por 3 a 1 diante da Noruega e serem derrotados novamente por 1 a 0, desta vez para Israel. Com a demissão, o ex-defensor da seleção inglesa deixará o cargo que ocupava desde 2007, sendo que ele levou o time nacional para quatro finais europeias.

O presidente da FA, David Bernstein, agradeceu Pearce pelo "trabalho duro" nos últimos anos e disse que o treinador "fez um trabalho extremamente bom nas qualificações para as finais dos torneios", mas depois admitiu decepção com as duas últimas duas eliminações da seleção do país - em 2011, os ingleses foram eliminados também na fase final de grupos do Europeu Sub-21. "Acreditamos que esta é a hora de mudarmos de técnico", avisou. A FA ainda não anunciou um substituto para o lugar de Pearce.