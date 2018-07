Pearce minimiza inexperiência de ataque da Inglaterra Em sua primeira partida no comando da Inglaterra, o interino Stuart Pearce terá que lidar com os desfalques no ataque diante da Holanda, nesta quarta-feira, no amistoso que será realizado em Wembley. Sem Wayne Rooney e Darren Bent, lesionados, o treinador terá apenas Danny Welbeck e Daniel Sturridge, que juntos têm quatro partidas pela seleção, e o estreante Fraizer Campbell para compor o sistema ofensivo.