'Peço desculpas ao torcedor', diz Dudu após nova derrota do Palmeiras

Autor do único gol do Palmeiras na derrota para o Vitória por 3 a 1 nesta quarta-feira, o atacante Dudu pediu ao torcedor por causa do terceiro jogo sem triunfo, resultado que afasta o time da luta pelo título. Faltando cinco rodadas para o final do Campeonato Brasileiro, a diferença para o líder Corinthians aumentou para 11 pontos (65 a 54).

"A gente sempre busca o melhor posicionamento dentro da área, ficou feliz porque pude fazer o gol, mas acabou não adiantando de nada. Peço desculpas ao torcedor que foi ao estádio e que nos apoiou. Espero que nos apoie contra o Flamengo", afirmou o atacante no estádio do Barradão.

Domingo, o Palmeiras tem um confronto direto por uma vaga na Libertadores diante do time carioca. Hoje, o time alviverde, quarto colocado, tem quatro pontos de vantagem (54 a 50) para o rival, que é o sétimo. "Temos de focar na vaga direta na Libertadores. Precisamos ver o que erramos para não errarmos contra o Flamengo. Entramos desligados, desatentos. A equipe deles estava motivada, tomamos dois gols e não conseguimos reagir", disse Dudu.

O atacante acredita que as oscilações neste momento da competição são reflexos dos problemas que o time viveu na temporada. "Acho que o time não fez um ano bom. O que resta é brigar pela vaga direta na Libertadores. Vamos ver o que o time errou para não errar no ano que vem", afirmou.