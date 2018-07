Pedaços de grama da Arena Corinthians são distribuídos ao público

O Corinthians disputou nesta quinta-feira a terceira partida em seu estádio. Mais uma vez, assim como ocorreu contra Figueirense e Botafogo, o público compareceu em bom número, lotando as arquibancadas na vitória por 2 a 1 sobre o Internacional. Na partida válida pelo Campeonato Brasileiro, uma cena inusitada ocorreu. No intervalo, alguns torcedores ganharam pedaços de grama da Arena Corinthians.

O fato, que foi flagrado pelo fotógrafo do Estado, José Patrício, ocorreu após o término do primeiro tempo. Na ocasião, funcionários do clube corrigiram as falhas no campo depois da disputa dos primeiros 45 minutos. Com todos os buracos do gramado preenchidos, tufos de gramas soltos sobraram e foram distribuídos aos torcedores.

No total, mais de 20 corintianos presentes ao setor leste inferior levaram uma recordação do estádio para casa. Em campo, tiveram outra alegria ao assistir à primeira vitória do Corinthians no estádio. Antes, o time havia sido derrotado pelo Figueirense (1 a 0) e empatado com o Botafogo (1 a 1), com um gols nos minutos finais do jogo.

O número de pagantes chegou a 32.644 - o público total foi de 32.817, com renda de R$ 2.556.385. Na abertura do estádio, 36.123 compareceram ao estádio, com renda de R$ 3.029.801. Diante do Botafogo, os números passaram a 37.119 e R$ 2.616.819.

O Corinthians volta a jogar no local no próximo dia 27, no primeiro clássico com o Palmeiras. A vitória desta quinta-feira deixou o time de Mano Menezes em situação confortável na tabela de classificação. Com 19 pontos, o Corinthians ocupa a segunda posição, ao lado do São Paulo. O líder é o Cruzeiro, que soma 22 pontos.