Pedida salarial assusta Santos e Carlos Eduardo fica mais longe

SANTOS - O Santos continua com esperança de contratar Carlos Eduardo, o último dos reforços de qualidade pedido por Muricy Ramalho, mas é grande a diferença entre o salário pedido pelo jogador e a proposta do clube. Embora os valores não tenham sido revelados oficialmente, o meia quer R$ 500 mil mensais e o Santos oferece R$ 350 mil.

"Sabemos que há outros clubes interessados em Carlos Eduardo, mas temos claros os nosso limites e não vamos participar de leilão", disse Odílio Rodrigues, vice-presidente santista, nesta quinta. Além do Flamengo, Internacional e Fluminense estariam interessados na contratação de Carlos Eduardo.

O próximo reforço a ser anunciado será Nei. O ex-lateral-direito do Internacional completou os exames médicos só nesta quinta, deve assinar contrato na sexta e ser apresentado na próxima semana. A contratação de Nei independe da saída ou não de Bruno Peres, que está sendo negociado com o Internacional pelo Audax, que é dono dos seus direitos econômicos.

A decisão de Bruno Peres de aceitar a proposta de melhor salário e contrato de quatro anos do Internacional foi criticada por Muricy. "É uma outra coisa que eu não entendo muito. Bruno é um jogador em que apostei muito. Quando veio para o Santos era reserva no Guarani. Às vezes as pessoas escolhem caminho errado. Aqui, Bruno está em casa, tem bom ambiente, conhece todo mundo e a mudança pode não ser boa", disse o treinador.

ADRIANO PODE FICAR Depois do apelo e das juras de amor que fez ao Santos, a situação de Adriano pode mudar. Nesta quinta, o vice do clube afirmou que não vê problema em voltar a negociar com o jogador para antecipar a renovação do contrato que terminará em agosto.

"Retiramos a proposta porque estava parecendo que o clube não valorizava o jogador, embora a nossa proposta era de aumento substancial e pagamento de luvas. Mas, estamos sempre à disposição e se o jogador quiser retomar as negociações não há problema", disse Odílio, fazendo a ressalva de que aquela proposta não existe mais.