Pedido de Sampaoli, Vargas usará a 10 no Atlético, mas diz ser '9 clássico'

O atacante Eduardo Vargas foi oficializado como reforço do Atlético-MG nesta segunda-feira. O jogador chileno, de 30 anos, que estava no Tigres, do México, já passou pelos exames médicos e participou do primeiro treinamento na Cidade do Galo. Ele assinou contrato por dois anos, até 31 de dezembro de 2022.

"Estou muito contente por vestir a camisa do Atlético e já ansioso para entrar em campo. Vou dar o melhor de mim e espero fazer muitos gols com essa camisa", afirmou Vargas em entrevista à TV Galo.

Leia Também Keno destaca a concentração do Atlético-MG e comemora a volta da confiança

Em Belo Horizonte, Vargas reencontrará o técnico Jorge Sampaoli, que pediu a contratação do jogador. O comandante argentino queria ter em seu elenco um atacante móvel, mas que também tivesse presença de área. Os dois trabalharam juntos na Universidad de Chile e na seleção chilena.

"Falei com ele (Sampaoli). Ele me motivou muito na conversa que tivemos. Estou muito contente por estar aqui com ele e vou dar o melhor de mim", ressaltou o chileno, que vestirá a camisa 10, mas se definiu como um "9 clássico". "Sou um nove clássico. Às vezes, volto um pouco para o meio de campo para buscar a bola, mas sempre estou ali na área para tentar fazer gols", observou.

Sob o comando de Sampaoli, o atleta foi campeão chileno e também da Copa Sul-Americana, em 2011, pela Universidad de Chile, e da Copa América, em 2015, pela seleção do Chile. Esta será a segunda passagem de Vargas no futebol brasileiro. Antes, o atacante, que foi revelado pelo Cobreloa, do Chile, vestiu a camisa do Grêmio em 2013. Na ocasião, ele foi emprestado ao clube gaúcho pelo Napoli, da Itália. Na Europa, o jogador também tem passagens pela Alemanha, Inglaterra e Espanha.

Vargas é o 11º jogador contratado após a chegada de Sampaoli. Antes dele, chegaram Léo Sena (emprestado ao Spezia, da Itália), Keno, Marrony, Bueno, Junior Alonso, Alan Franco, Mariano, Eduardo Sasha, Everson e Matías Zaracho. Em toda a temporada, contando o período pré-Sampaoli, o Atlético-MG já anunciou 19 contratações.

O chileno é o sexto estrangeiro do elenco principal, que também conta com Junior Alonso, Alan Franco, Savarino, Dylan Borrero, Matías Zaracho. O regulamento do Campeonato Brasileiro permite que até cinco atletas de fora sejam relacionados por jogo.

O jogador será apresentado nesta semana e aguarda regularização no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, para estrear pelo novo clube. No domingo, ele esteve no Mineirão e acompanhou a goleada por 4 a 0 sobre o Flamengo em um camarote, ao lado do técnico, que estava suspenso.

Há a expectativa de que Vargas esteja disponível já para o próximo duelo, contra o Corinthians, na Neo Química Arena, marcado para sábado, às 19 horas, pela 21ª rodada do Brasileirão.