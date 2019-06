Pedido por Luxemburgo, Richard quer aproveitar chance dada pelo técnico no Vasco

Contratado para a sequência do Campeonato Brasileiro, a pedido do técnico Vanderlei Luxemburgo, o volante Richard já está treinando com os novos companheiros no Vasco. Apresentado na última sexta-feira, o jogador fez parte nesta segunda dos treinos físicos comandados pelo preparador Antônio Mello no CT do Almirante, na zona norte do Rio de Janeiro.

Feliz com a oportunidade de trabalhar com o treinador, Richard prometeu muito empenho e dedicação aos torcedores. "Fiquei muito feliz com a ligação do Luxemburgo. Ele ganhou títulos por onde passou. A abordagem dele foi muito boa, mostrando o projeto. Recebi propostas de outros clubes, mas depois que recebi essa ligação, foi onde fiquei mais feliz, mais contente e espero ter mais rodagem. Minha expectativa é a melhor possível. Estou muito feliz e vou trabalhar muito forte para dar conta do recado", disse o jogador, em entrevista ao site oficial do clube.

"Muito feliz com a oportunidade de poder vestir essa camisa tão grande e tão pesada. Estava no Corinthians e vim pra cá para ter uma sequência. Muito pelo pedido do professor Luxemburgo, para ter mais oportunidades aqui. Estou muito feliz e espero corresponder da mesma maneira essa confiança que foi depositada em mim", completou.

O zagueiro Luiz Gustavo, que foi liberado para resolver problemas particulares e não se reapresentou na última quinta-feira, é aguardado ainda nesta segunda-feira para um treinamento em horário alternativo. O Vasco aguarda propostas para negociar o jogador.

Nesta terça-feira, o Vasco fará um jogo-treino contra o Madureira, no estádio de São Januário, no Rio de janeiro. Para esse compromisso, Luxemburgo já testará os dois novos reforços: Marquinho e Richard.