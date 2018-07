Pedra no sapato histórica, São Caetano bate o Corinthians no Pacaembu

SÃO PAULO - Eterna pedra no sapato do Corinthians, o São Caetano novamente saiu vencedor. Com dois gols de Eduardo, o time do ABC venceu a equipe paulistana por 2 a 1 neste domingo, no Pacaembu, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. A grande atração do dia, no entanto, foi a apresentação do atacante corintiano Adriano.

Com o resultado, o São Caetano assumiu a oitava posição, com 26 pontos, no grupo dos eventuais classificados à próxima fase. Já o Corinthians, com a derrota, ficou com os mesmo 35 pontos e perdeu a chance de brigar pela liderança na última rodada. Mas o time ainda segue entre os quatro melhores do Paulistão.

Na próxima rodada, a última da primeira fase, encara o ameaçado Santo André, no Bruno José Daniel. O São Caetano recebe o também ameaçado Linense, no Anacleto Campanella. Todos os jogos estão marcados para domingo, às 16 horas.

Asa-negra. O São Caetano sempre foi um adversário espinhento para o Corinthians. Foram 27 jogos desde o primeiro confronto, em 2000. Foram 10 vitórias do time paulistano, 4 empates e 13 vitórias da equipe da região do ABC paulista. O Corinthians marcou 27 gols e sofreu 37.

Rapidinho. Não deu nem tempo dos times se ajeitarem em campo e o São Caetano já vencia por 1 a 0. Antes dos 10 minutos, após um erro na saída de bola do Corinthians, Artur pegou uma sobra após rebatida de Chicão, invadiu a área e caiu na dividida com Leandro Castán. O árbitro Robério Pereira Pires viu pênalti no lance e Eduardo bateu no alto para abrir o placar.

O gol do São Caetano logo no começo serviu para obrigar o Corinthians a sair para o jogo. No entanto, o time sofreu com o bloqueio armado já na linha do meio de campo, apertando inclusive a saída de bola corintiana.

Percebendo a dificuldade na saída de bola do Corinthians, o técnico Tite promoveu a entrada do lateral Moacir no lugar do volante Moradei, que jogava improvisado do lado direito, ainda no primeiro tempo. Mas ainda assim o time não conseguiu escapar da forte marcação do São Caetano.

No segundo tempo, o Corinthians começou pressionando, mas novamente pecou numa jogada isolada. Aos 10, depois de um lançamento esticada na frente, a zaga corintiana afastou mal e a bola sobrou para Eduardo, que se livrou bonito de Leandro Castán e bateu sem chance para Júlio Cesar para fazer o segundo do São Caetano.

Perdendo por 2 a 0, o Corinthians foi com tudo para cima, mas parou também na grande atuação do goleiro Luiz, responsável por pelo menos três grandes defesa.

Na base da insistência, o Corinthians chegou ao gol aos 35, no chute de longe de Paulinho, que desviou no meio do caminho, tirando um pouco a ação de Luiz, que desta vez não salvou.

No final, o Corinthians aumentou ainda mais a pressão, mas ainda sim não conseguiu passar pela forte marcação do São Caetano, que se segurou bem para voltar a figurar no G-8.

Homenagem. Além do minuto de silêncio antes do início da partida, os jogadores do Corinthians atuaram contra o São Caetano com o nome das vítimas do massacre em Realengo, no Rio, estampado na camisa.

Chegada. Antes do início do jogo, o atacante Adriano foi apresentado oficialmente à torcida corintiana. O jogador entrou em campo, mas acompanhou a partida das tribunas, ao lado do ex-atacante Ronaldo, um dos responsáveis pela contratação dele.

CORINTHIANS - 1 - Júlio César, Moradei (Moacir), Chicão, Leandro Castan, Fábio Santos, Ralf, Paulinho, Luis Ramírez (Bruno Cesar), Morais (Danilo), Willian e Liedson. Técnico: Tite

SÃO CAETANO - 2 - Luiz, Jean, Anderson Marques, Thiago Martinelli, Artur, Augusto Recife, Souza, Aílton, Bruno, Antônio Flávio (Renatinho) e Eduardo (Ricardo Conceição). Técnico: Ademir Fonseca

Gols - Eduardo, aos 10 minutos do primeiro tempo e aos 10 do segundo tempo. Paulinho, aos 35 do segundo tempo; Cartões amarelos - Eduardo, Jean, Augusto Recife, Bruno, Souza, Luiz (São Caetano) e Leandro Castán (Corinthians); Árbitro - Robério Pereira Pires; Público - 17.260 pagantes; Renda - não disponível; Local - Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP)

