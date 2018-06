Pedrinho comemora ‘melhor jogo da carreira’ e se diz mais preparado no Corinthians

Rodriguinho foi o autor do gol da vitória do Corinthians sobre o Palmeiras, neste domingo, mas quem também deixou a Arena Corinthians como destaque foi o atacante Pedrinho. Ao final da partida, o jogador de 20 anos disse que acredita ter feito sua melhor atuação com a camisa alvinegra.

“Por se tratar de um grande jogo e ter conseguido ajudar meus companheiros, creio que foi sim meu melhor jogo pelo Corinthians. Estou me sentindo mais preparado a cada partida”, falou o atacante, que deu um belo drible no lance do gol, ainda aplicou um chapéu e deu dois chutes ao gol que obrigou o goleiro Jailson a fazer uma grande defesa.

Apesar da boa atuação, Pedrinho não conseguiu balançar as redes. “Faltou pouco para eu fazer o gol ali, mas Deus guarda o momento certo”, destacou o atacante, titular pelo terceiro jogo consecutivo. “Estou me sentindo à vontade, porque eu estou fazendo o que eu amo e ter uma boa atuação em um jogo grande é ainda mais especial”, comentou.

O técnico Fábio Carille comentou sobre a atuação do menino. “Ver o Pedrinho fazendo essas coisas não é segredo para ninguém. Parabéns aos médicos do Corinthians pelo trabalho feito com ele. Hoje (domingo) não o tirei por causa da questão física. Tirei por causa do jogo mesmo e ele está de parabéns pela boa atuação”, analisou o comandante corintiano.