Pedrinho comemora oportunidade na posição que 'se sente melhor'

A atuação não foi brilhante, mas Pedrinho ficou satisfeito com o seu rendimento na vitória do Corinthians sobre o Bahia por 2 a 1, sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador comemorou principalmente o fato de ter atuado centralizado, na armação de jogadas.

O xodó da torcida foi escolhido pelo técnico Jair Ventura para ocupar o lugar de Jadson, que foi vetado pelo departamento médico por causa de um problema muscular. Apesar de não conseguir criar muita coisas, o jogador comemorou o fato de atuar na posição em que 'se sente melhor'.

"É uma posição que atuei na base inteira, onde eu era acostumado a jogar. Desde que subi para o profissional não fui mais utilizado ali, só uma vez com o Jair, ia acabar perdendo essa essência. É uma posição onde me sinto livre para fazer jogadas, onde me sinto melhor. Mas onde o professor Jair optar eu vou tentar fazer o meu melhor", afirmou Pedrinho.

"Creio que, coletivamente, pude fazer uma grande partida, ajudei na marcação. Muitas vezes a torcida quer ver o drible, a genialidade, mas a simplicidade acaba colaborando com a equipe", completou.

Jair Ventura evitou comparar o garoto ao titular da posição, mas, mesmo sem ser tão efusivo, elogiou o comportamento da equipe com Pedrinho na importante vitória.

"Seria uma injustiça a gente comparar qualquer jogador ao Jadson. Decisivo, maior número de gols, de assistências, mas mostra a força do grupo. Sem esse 10 clássico, ele é esse cara, nós colocamos o Pedrinho numa função que ele vinha fazendo na base. Claro que são características diferentes, ele não é do último passe. Mas isso mostra que mesmo sem um excelente jogador como o Jadson, o grupo conseguiu vencer. Torcemos para ele recuperar e voltar contra o Botafogo", afirmou o treinador.