Pedrinho dedica gol da classificação à família: 'Sempre estiveram ao meu lado'

Autor do gol da classificação do Corinthians, o atacante Pedrinho dedicou a vitória à família. O time alvinegro venceu o Flamengo por 2 a 1 e garantiu vaga na decisão da Copa do Brasil. Na final, vai encarar o Cruzeiro nos dias 10 e 17 de outubro - a CBF sorteará os mandos de campo nesta quinta-feira.

Dedico ao meu pai, minha mãe e para minha namorada, que sempre estiveram ao meu lado. Sabemos que no futebol não dá para ganhar tudo. A união que esse grupo tem, se não for na qualidade, vai na raça", comemorou Pedrinho

Antes da semifinal contra o Flamengo, o meia Mateus Vital concedeu entrevista coletiva e afirmou que ele e o Pedrinho sabiam que precisavam finalizar a gol. Ele informou que o técnico Jair Ventura cobrava que ambos chegassem mais próximos ao gol.

Pedrinho falou sobre o lance que garantiu a vaga ao Corinthians. Vale lembrar que ele havia acabado de entrar em campo na vaga de Clayson. "Fui entrando na área. A bola sobrou para mim. Não foi por acaso. É um chute que venho trabalhando cada vez mais para poder evoluir. Quero estar ajudando a equipe", disse.

O atacante, no entanto, disse que ainda não é o momento de pedir uma vaga entre os titulares. "Não tenho que me preocupar com isso. Quem decide é o treinador. O importante é quando entrar poder ajudar meus companheiros", finalizou.