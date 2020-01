Pedrinho destaca trabalho intenso da seleção para a disputa do Pré-Olímpico

Reunida na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), desde a última sexta-feira, a seleção brasileira sub-23 segue a preparação em ritmo forte e intenso para a disputa do Pré-Olímpico, na Colômbia, a partir do próximo dia 19, que dará duas vagas aos Jogos Olímpicos de Tóquio, em julho e agosto deste ano, no Japão. O atacante Pedrinho, do Corinthians, destacou esse período de treinos até o próximo dia 16, quando o time deixará a concentração na serra fluminense.

"O trabalho é importante, principalmente para os jogadores que atuam no Brasil e estão chegando do período de férias. É fundamental para que a gente possa voltar ao nosso ritmo o mais rápido possível. Esse trabalho intenso nos ajuda bastante. Sabemos que será um torneio difícil, pois são várias seleções de alta qualidade. Mas nós também estamos nos preparando. Temos que ter a confiança lá em cima, trabalhar bastante. O grupo é bom, está muito focado nessa competição. Creio que será um grande torneio para conquistarmos nossos objetivos", disse o jogador.

Camisa 10 da seleção comandada pelo técnico André Jardine, Pedrinho falou do orgulho por vestir a camisa do Brasil. Sabendo da responsabilidade de buscar a vaga para defender o título olímpico conquistado nos Jogos do Rio-2016, o atacante garantiu que quer ajudar cada vez mais. "É gratificante poder vestir essa camisa, principalmente a 10 que sonhei desde criança poder vestir. Meu pai sempre sonhou com isso. É um privilégio enorme. Espero me firmar cada vez mais", completou.

Nesta terça-feira, em mais um dia de treinos físicos intensos pela manhã e trabalhos táticos à tarde, o grupo recebeu a visita do presidente da CBF, Rogério Caboclo. O dirigente fez questão de exaltar o trabalho do projeto olímpico, que iniciou no mês de junho de 2019 com a conquista do Torneio Maurice Revello (antigo Torneio de Toulon), na França.

"Quero desejar que o período de treinamentos seja de muito sucesso e de muita dedicação. Não é aqui que começa o caminho de vocês em busca das Olimpíadas, aqui ele continua. Esse é um grupo vitorioso, que começou lá atrás em Toulon. É um time que já deu liga desde lá, foi campeão, fez grandes partidas. Este é um período para vocês reforçarem o espírito de equipe, de se juntarem e aumentarem a motivação. É importante vocês pensarem o seguinte: é um torneio Pré-Olímpico duro, difícil, em que vocês têm adversários fortes e só duas vagas em disputa", afirmou aos jogadores.

A seleção brasileira estreia na competição no próximo dia 19 contra o Peru, às 22h30 (de Brasília). O grupo do Brasil também conta com Uruguai, Bolívia e Paraguai. Antes da viagem à Colômbia, ainda em Teresópolis, o time fará dois jogos preparatórios contra Boavista-RJ, neste domingo, e Portuguesa-RJ, no dia 15.