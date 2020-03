Com jogos suspensos, Pedrinho e Antony podem não jogar mais por Corinthians e São Paulo

O novo coronavírus fez parar o futebol na maior parte do mundo e também fez com que alguns jogadores antecipassem suas saídas dos clubes. É o que deve acontecer, por exemplo, com os atacantes Pedrinho e Antony, de Corinthians e São Paulo, respectivamente. Ambos já estão negociados com equipes europeias e ensaiavam o adeus durante o Campeonato Paulista. Isso pode não ocorrer mais. O torneio foi paralisado sem data para voltar.

Pedrinho viajou recentemente para Portugal, onde passou por exames médicos e assinou contrato com o Benfica. O acordo de 20 milhões de euros (R$ 110,7 milhões) e mais 2 milhões de euros (R$ 11 milhões) por metas determina que o atacante permaneça no Corinthians até o fim do Paulistão apenas. Em seguida, ele se apresentaria ao clube português, tiraria alguns dias de férias e daria início à pré-temporada. Pedrinho permanece em quarentena porque voltou do exterior. Essa é a recomendação médica nesses casos.

No caso de Antony, o jovem são-paulino fechou com o Ajax, da Holanda, em negociação que pode totalizar 29 milhões de euros (R$ 160,6 milhões). O acordo é que ele se apresente em julho, quando abre a janela de transferências do mercado europeu. Isso foi combinado antes da explosão do novo coronavírus na Europa.

Os dois jovens talentos do futebol brasileiro disputariam o Campeonato Paulista como parte de seus últimos jogos no País. Antony também atuaria em parte da Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão antes de fazer as malas e atravessar o Atlántico. O problema é que a suspensão do futebol por tempo indeterminado pode fazer com que o Estadual se prolongue e o Brasileiro atrase seu início. A CBF e a Federação Paulista ainda não sinalizaram seus planos para as duas competições.

Pedrinho faria pelo menos mais dois jogos no Paulista, caso o Corinthians não se classificasse para as fases mais agudas do torneio. No máximo, seriam mais seis partidas até a final da disputa. Isso, claro, depois de ele sair da quarentena.

No caso de Antony, ele disputaria mais jogos e, entre os dois, é quem tem mais chances de ainda voltar a defender seu clube. O atacante faria mais quatro jogos pela Libertadores, de três a seis pelo Paulistão, dois jogos na Copa do Brasil e mais dez partidas pelo Brasileirão. Isso, claro, sem contar possíveis lesões ou suspensões.

Os elencos de Corinthians e São Paulo estão de folga e ainda não há previsão para o retorno dos campeonatos pelo Brasil. Na última rodada do Estadual, o Corinthians empatou com o Ituano em 1 a 1 e o São Paulo derrotou o Santos de virada por 2 a 1.