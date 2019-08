Pedrinho é confirmado entre relacionados e deve ser titular do Corinthians

Depois de comandar na tarde desta quarta-feira o último treino de preparação para encarar o Fluminense, nesta quinta, às 21h30, no Maracanã, o técnico Fábio Carille divulgou uma lista de 23 jogadores relacionados do Corinthians para o confronto de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana.

O fato mais importante desta listagem é a confirmação da presença do meia Pedrinho, recuperado de dores no quadril que o deixaram de fora da partida contra o Avaí, no último domingo, em Florianópolis, pelo Campeonato Brasileiro.

O jogador aumentou as suas chances de encarar o Fluminense ao treinar sem se queixar de dores na terça-feira. Carille fechou a atividade desta quarta, mas depois confirmou o atleta entre os convocados para viagem ao Rio.

Com isso, o treinador deve escalar o time corintiano nesta quinta-feira com a seguinte formação: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel, Junior Urso, Mateus Vital e Pedrinho; Clayson e Vagner Love.

Por meio de nota publicada em seu oficial, o Corinthians informou que o treinamento desta quarta foi focado em um trabalho tático e revelou que um vídeo foi exibido aos atletas relacionados para o confronto. Depois disso, o elenco ainda treinou cobranças de falta e de pênaltis.

O jogo de ida das quartas de final, em São Paulo, terminou empatado por 0 a 0 na semana passada. Em caso de repetição deste placar nesta quinta-feira, na capital carioca, a decisão da vaga nas semifinais será definida nas cobranças de penalidades.

Os únicos desfalques corintianos para este duelo decisivo no Maracanã são o atacante Everaldo e o zagueiro Bruno Méndez. O primeiro deles não pode defender a equipe por já ter atuado justamente pelo Fluminense nesta edição na Sul-Americana, enquanto o defensor uruguaio não está apto para participar da partida por ter sido inscrito anteriormente pelo Montevideo Wanderers na primeira fase do torneio continental.