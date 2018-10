Pedrinho e Jonathas são as opções de Jair para mudar ataque do Corinthians

O técnico Jair Ventura fechou os dois últimos treinos do Corinthians e a expectativa do torcedor é que ele consiga acabar com essa péssima sequência de resultados. O time vem de quatro jogos sem vencer e também está há quatro sem marcar.

O elenco, no entanto, não oferece muitas alternativas. Tirando o jogo contra o Santos, que contou com muitos reservas, Jair vem insistindo no setor ofensivo sem um centroavante de ofício, mas tem se mostrado pouco eficaz.

Na próxima quarta-feira, às 21h45, o Corinthians precisa reverter a derrota do Cruzeiro por 1 a 0 para garantir a taça da Copa do Brasil. Ainda não se sabe se o treinador insistirá mais uma vez no esquema 4-6-0 ou se testará pela primeira vez uma nova formação.

As principais alternativas são Pedrinho e Jonathas. Os dois começaram em campo no clássico contra o Santos, mas mantiveram o padrão tático dos então titulares: criaram pouco ofensivamente, não chutaram a gol e o time saiu derrotado por 1 a 0. Essa dupla, no entanto, é uma opção para as vagas de Clayson e Mateus Vital, que tiveram atuação apagada no jogo de ida contra o Cruzeiro.

Com Jonathas, o Corinthians voltaria a ter um centroavante. Com Pedrinho, a equipe fica mais criativa. O problema é que no esquema de Jair todo mundo marca. E esses dois não ajudam tanto defensivamente quanto os atuais titulares.

Os outros setores da equipe também podem ter novidades. Na zaga, Léo Santos se recupera de um problema na coxa esquerda e não tem presença confirmada. Ele foi relacionado por Jair para a decisão, mas ainda passará por testes físicos para saber se conseguirá começar em campo. Se for vetado, Pedro Henrique deve substituí-lo.

No meio-campo, o volante Douglas volta de suspensão. A tendência é que Gabriel vá para o banco de reservas e Ralf siga entre os titulares. O Corinthians fará na tarde desta terça-feira o primeiro e único treino aberto antes da decisão contra o Cruzeiro. A equipe fará a atividade na Arena, que deve receber cerca de 40 mil torcedores - na segunda-feira, a Fiel formou longas filas para adquirir ingresso para o trabalho final.