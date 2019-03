Pedrinho ignora sondagem do Milan: 'Cabeça está nas decisões que teremos'

O meia Pedrinho comentou nesta sexta-feira sobre as sondagens dos clubes europeus. Titular do Corinthians neste início de temporada, o jogador foi apontado pelo jornal italiano Gazzetta dello Sport como alvo do Milan.

"Sei que sondagens vão acontecer, mas tenho mantido minha cabeça no Corinthians. Independentemente do que aconteça, peço que meu empresário não passe nada. A gente vê na internet, mas deixa para o empresário. Quero deixar a cabeça focada no Corinthians, nessas decisões que teremos", disse o jogador.

O empresário do Pedrinho é o Will Dantas, que no final do ano passado chegou a dizer que Pedrinho não atuaria mais pelo Corinthians. A declaração foi dada após a derrota do time alvinegro para o Cruzeiro na final da Copa do Brasil.

O Milan tem como diretor técnico o brasileiro Leonardo, responsável pela contratação do meio-campista Lucas Paquetá, do Flamengo. Ainda de acordo com o jornal italiano, o clube rossonero também está monitorando Fabrício Oya, destaque do Corinthians na Copa São Paulo de Juniores deste ano.

Pedrinho, no ano passado, recebeu sondagens do Ajax, da Holanda, e do Barcelona, entre outras equipes estrangeiras. O jogador de 20 anos vem ganhando espaço no Corinthians e deve ser titular na partida contra a Ferroviária, domingo, às 19h, em Araraquara, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. "Vai ser um jogo difícil, mas vamos buscar um grande resultado para decidir na nossa casa", finalizou o jogador.

O técnico Fábio Carille ainda não confirmou a escalação. No entanto, a tendência é que ele opte por um trio ofensivo com Pedrinho, Gustagol e Clayson. Boselli, com dores no joelho esquerdo, tem presença incerta.