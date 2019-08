Pedrinho lidera Corinthians para chegar à semifinal da Copa Sul-Americana

As dúvidas que o técnico Fábio Carille apresenta para o jogo desta quinta-feira do Corinthians diante do Fluminense, como a definição do centroavante – Boselli e Vagner Love –, ficam em segundo plano diante da presença confirmada de um jogador: o meia Pedrinho. A grande revelação do clube nos últimos anos está em alta e se tornou a principal esperança de jogadas diferentes e criativas no primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana, a partir das 21h30, na Arena Corinthians.

LEIA TAMBÉM > Carille testa Boselli e Mateus Vital no Corinthians

Pedrinho evoluiu após a parada para a disputa da Copa América. O meia de 21 anos fez um trabalho físico específico para ganhar resistência, um dos seus pontos fracos nas temporadas anteriores. Desde a volta, o Corinthians fez oito jogos. Pedrinho foi titular em sete deles, perdendo apenas um, contra o Montevideo Wanderers, pela Copa Sul-Americana, por estar suspenso.

Além disso, teve uma conversa com Carille. Antes da folga de dez dias, o treinador falou com ele e também com Mateus Vital. Queria que os dois chutassem mais a gol. Para o técnico, é fundamental que o time finalize mais. Pedrinho ouviu e está colocando em prática. Hoje, é um dos maiores dribladores no Brasileirão (17 acertos em 12 jogos) e o que mais finaliza no time do Corinthians (13 chutes certos). No último jogo, fez a jogada dos dois gols sobre o Botafogo, pelo Brasileiro.

Revelado na Copa São Paulo de 2017, o jogador franzino e habilidoso fazia o estádio vibrar quando o sistema de som anunciava seu nome. O meia continua com cartaz com o treinador, que o define como um “meia que gosta de flutuar”. Pessoas próximas a Pedrinho afirmam que ele está adaptado às novas funções: a faixa da direita do campo, com liberdade para “cair” pelo meio e a obrigação de marcação.

Pedrinho já teve proposta da China, mas descartou de imediato. Ajax, Borussia e até Barcelona e Real Madrid fizeram sondagens, mas elas não se transformaram em ofertas de papel passado. Quase que semanalmente, Pedrinho vê seu nome ligado a clubes europeus. Com multa de 50 milhões de euros (R$ 209 milhões na cotação atual) e contrato até o fim de 2020, ele diz que não tem pensado numa transferência neste momento. Empresário do jogador, Will Dantas diz que a evolução de Pedrinho em campo é nítida e que, por isso, o plano é mantê-lo no Corinthians por mais algum tempo. Até 22 ou 23 anos. Seu estafe acredita que 2019 é o ano para deslanchar.

Outro segredo da evolução do jogador é de ordem pessoal. Há seis meses, os pais de Pedrinho deixaram Maceió para morar ao lado dele num apartamento no Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Na companhia deles, o jogador tem até se alimentado melhor.

Dúvidas

Pedrinho deve ser protagonista nesta quinta-feira, mas terá parceiros à altura. Carille deve escalar Mateus Vital como armador centralizado – Sornoza vai para o banco. No ataque, a tendência é que o treinador faça um revezamento entre Mauro Boselli e Vagner Love, que deve ir para a partida hoje. “Sabendo que talvez eu não tenha a possibilidade de jogar, que é o mais lógico, pela conversa que tive com o treinador, posso entrar no segundo tempo para ajudar. E depois pensar no domingo”, disse o argentino.

O goleiro Cássio admite que a demissão de Fernando Diniz do Fluminense traz dúvidas sobre a preparação tática para o jogo. “A gente não sabe como eles vão vir. Vamos nos preparar para todas circunstâncias, de repente uma equipe que mantenha o padrão, a gente fica nessa incógnita de como o Fluminense vai vir. O Fábio vem falando bastante sobre isso”, admitiu Cássio, que volta ao time após cumprir suspensão. Danilo Avelar, outro que ficou fora do último jogo por excesso de cartões, também retorna.

Mesmo diante das incertezas sobre a escalação do rival, o Corinthians vai usar a força do seu estádio – mais de 30 mil ingressos foram vendidos até quarta-feira – para tentar abrir vantagem no confronto. A volta será dia no dia 29 de agosto, no Maracanã. Gol fora de casa vale como critério de desempate.