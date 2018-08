Pedrinho projeta duelo com o Flu e avisa que Corinthians precisa da vitória

O meia Pedrinho reconheceu que não teve uma boa atuação pelo Corinthians contra o Grêmio, no sábado, e espera que sua equipe tenha uma reação já na próxima rodada, quando o time enfrenta o Fluminense, no Rio. A ideia é se recuperar no Campeonato Brasileiro, competição em que o clube não vence há três rodadas.

"Nosso objetivo é estar entre os seis mais bem colocados, brigando pelas primeiras posições, mas os últimos resultados no Campeonato Brasileiro não vêm sendo agradáveis. Precisamos ter cabeça e trabalhar ainda mais. Temos um jogo contra o Fluminense agora, depois o Paraná, para que a gente possa buscar duas vitóras e embalar", avisou.

O jogador explicou que deixou um pouco a desejar na parte técnica contra o Grêmio. Em campo, o Corinthians não conseguiu criar as jogadas e acabou perdendo de 1 a 0. "A equipe se descontrolou um pouco quando tomou o gol, mas agora é trabalhar e levantar a cabeça. O Campeonato Brasileiro é longo e a gente quer estar na parte de cima", comentou.

Ele sentiu um pouco o tornozelo, que machucou na partida contra a Chapecoense, mas garante que já está recuperado e pronto para ajudar o Corinthians no Maracanã. "A gente não está conseguindo ter a posse de bola, que é o nosso forte. Temos de trabalhar ainda mais para tentar buscar o que estamos errando e impor nosso futebol novamente. Agora vamos pensar no Fluminense para buscar os três pontos", avisou.