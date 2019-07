Pedrinho recebe elogios de Carille, mas também é cobrado: 'Faz uma jogada e some'

Pedrinho foi pelo segundo jogo consecutivo o destaque do Corinthians. Depois de fazer uma grande partida contra o Montevideo Wanderers pela Copa Sul-Americana, ele foi fundamental na vitória sobre o Fortaleza por 3 a 1 pelo Brasileirão.

O atacante atuou mais uma vez aberto pela direita. No duelo com o time uruguaio ele marcou o segundo gol no triunfo por 2 a 0. Contra o time de Rogério Ceni ele deu passe para o gol de Boselli e depois arrancou pela direita e tocou na saída do goleiro para garantir a virada.

O técnico Fábio Carille destacou a importância do garoto de 20 anos para o elenco, mas também aproveitou para cobrá-lo. "O Pedrinho já está comigo há dois anos e meio. Sei da qualidade, do potencial. Precisa assumir isso. Faz uma jogada e some. Ele tem que querer a bola, fazer o time andar. Ele é diferente", afirmou.

Pedrinho tem 35 jogos na temporada e marcou cinco gols. Ele é o artilheiro da equipe no Brasileirão, com quatro. O outro ele marcou na Sul-Americana. Em relação as assistências, é o segundo do elenco, com quatro no total. Sornoza lidera com dez. O passe para Boselli não aumentou esse quesito porque o argentino primeiro acertou o cabeceio na trave e fez o gol ao pegar a sobra.

O Corinthians volta a campo na quinta-feira, quando enfrentará o Wanderers no jogo de volta das oitavas de final da Copa sul-americana. Para esta partida, Carille não contará com Pedrinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ele deve voltar no clássico com o Palmeiras, domingo, na arena em Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro.

Além de elogiar Pedrinho, Carille comentou o período de treinos na pausa da Copa América. Na opinião dele foi um erro realizar amistosos com transmissão da TV. "Foi um aprendizado. Acho que em certos momentos, eu expus a equipe nos jogos-treino. Fui com ar de treinamento mesmo. Da próxima vez que fizer isso, faço no CT fechado. Ir para o estádio, torcida e televisão, dá ar de jogo. Fui com pensamento de treino. Tinha jogadores fora", afirmou.