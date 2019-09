Pedrinho responde a Carille com grande apresentação e agora mira Del Valle

Pedrinho foi criticado por Fábio Carille na derrota do Corinthians para o Independiente Del Valle por 2 a 0, na última quarta-feira, no jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Na opinião do treinador, faltou malandragem ao jovem de 20 anos no duelo internacional.

No sábado, o meia-atacante respondeu ao treinador com uma grande atuação na vitória por 2 a 1 sobre o Bahia. Dos pés de Pedrinho saíram as principais jogadas ofensivas do time alvinegro. No primeiro tempo, foram dois grandes passes que terminaram com bola na trave do adversário.

Na etapa final, no momento em que o Corinthians apresentava um futebol apático, Pedrinho acertou lançamento perfeito para Clayson, que tirou do goleiro e mandou para as redes. "A gente fez um jogo abaixo (contra o Del Valle), mas dei a volta por cima e fiz um grande jogo. Não foi uma resposta (ao Carille). Sempre tento dar o meu melhor", comentou o jogador.

Pedrinho terá agora a oportunidade de provar que o treinador estava errado em chamá-lo de "menino em jogo de nego malandro". Na quarta-feira, o Corinthians visita o Independiente Del Valle na altitude de Quito, na volta da sul-americana. O time alvinegro precisa vencer por pelo menos dois de diferença para se classificar.

"Será um jogo difícil pela vantagem deles. Mas não adianta querer fazer os gols de uma vez só. Precisamos ter calma para controlar o jogo, ditar o ritmo, fazer uma grande apresentação e sair classificado", disse Pedrinho.

Se conseguir reverter a vantagem do time equatoriano, o Corinthians irá para a final do torneio, que neste ano acontecerá em jogo único, em 9 de novembro, no estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai. Na outra semifinal, o Colón, da Argentina, venceu o Atlético-MG por 2 a 1 em casa e largou em vantagem. A volta acontecerá quinta-feira, no Mineirão.

O elenco do Corinthians se reapresentou ontem e realizou treino regenerativo. Nesta segunda-feira à tarde a equipe volta a trabalhar no CT Joaquim Grava. A delegação embarca para Quito às 20h (de Brasília).