Pedrinho revela promessa e cobra Romero após vitória do Corinthians

Destaques da vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre a Chapecoense, Pedrinho e Romero combinaram a jogada que resultou no gol marcado pelo paraguaio. Ao final da partida, o jovem criado na base do clube contou que conversou com o companheiro antes do jogo e lhe prometeu um passe para gol

+ Romero brilha mais uma vez e Corinthians derrota a Chapecoense

+ Leia mais sobre o Corinthians

+ Adriano Imperador acompanha vitória do Corinthians na Arena

"Ontem (terça-feira), ele me cobrou para dar uma assistência para ele. Fico feliz por ter ajudado e tenho que aproveitar a fase espetacular dele. Já o ajudei muito", contou Pedrinho, após a partida realizada na Arena Corinthians.

O garoto ainda brincou e disse que espera pela retribuição do paraguaio. "Depois vocês (jornalistas) cobram ele aí para me dar passe também. Amanhã (quinta-feira) vou cobrar ele no CT", brincou.

Já Romero, o artilheiro da noite, destacou a evolução da equipe e o fato de conseguir, mais uma vez, ajudar a equipe. "A gente vem trabalhando bem depois da Copa. A gente cometia muitos erros e agora estamos bem, trocando passes e estou conseguindo fazer gols, que é algo muito importante", comemorou.

O Corinthians volta aos treinamentos na tarde desta quinta-feira, no CT Joaquim Grava. No sábado, enfrentará o Atlético-PR, às 21h, pelo Campeonato Brasileiro.