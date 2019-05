Pedrinho se lesiona, é cortado no Corinthians e será reavaliado

O meia-atacante Pedrinho virou desfalque de última hora no Corinthians para a partida contra o Grêmio. Ainda no aquecimento, o jogador sentiu uma contratura muscular nas costas e foi cortado do duelo que terminou empatado por 0 a 0 na noite deste sábado, em Itaquera.

Pedrinho será reavaliado nos próximos dias pelo departamento médico do Corinthians. O próximo compromisso da equipe será na quarta-feira, contra o Flamengo, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

O desfalque foi lamentado pelo técnico Fábio Carille, que perdeu um jogador mais agudo. A equipe teve Ramiro, Clayson e Mateus Vital como titulares.

"Perdi o Pedrinho no aquecimento, entrou com as costas travadas, era um jogador para ir para cima", lamentou o treinador.