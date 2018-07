Pedrinho se machuca e Marquinhos Gabriel volta em treino do Corinthians

O meia Marquinhos Gabriel passou por exames nesta terça-feira e não foi detectada lesão no jogador do Corinthians. Tanto que ele treinou normalmente no gramado do CT Joaquim Grava. Por outro lado, o atacante Pedrinho sofreu uma contusão no tornozelo esquerdo e ainda não foram divulgadas maiores informações sobre sua situação.

Marquinhos Gabriel tem apenas uma fibrose na coxa direita, algo que não o impede de jogar e treinar normalmente. Apesar da recuperação, a tendência é que ele fique no banco de reservas na partida contra o Bahia, quinta-feira, já que Jadson retorna ao time, após ser poupado diante do Coritiba. O meia, inclusive, também treinou no gramado junto com os atletas que não participaram do jogo contra o Coritiba. Os titulares do último domingo fizeram trabalho na academia.

Quanto a Pedrinho, o meia sofreu uma pancada durante o treinamento e precisou deixar a atividade mais cedo. Após ser avaliado pelo médico Ivan Grava, o jovem corintiano deixou o gramado com a chuteira esquerda na mão e cabisbaixo. Ele será reavaliado e pode ser desfalque diante do Bahia.

A tendência é que o técnico Fábio Carille possa escalar pela segunda vez no Campeonato Brasileiro – a primeira vez foi na primeira rodada, contra a Chapecoense, o time que ele considera o ideal, com Cássio; Fagner, Pablo, Balbuena e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô. A confirmação da equipe ocorre no treino que será realizado na tarde desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava.