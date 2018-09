Pedrinho volta a treinar no Corinthians e deve pegar o Atlético-MG

O meia Pedrinho participou normalmente da fase de aquecimento do treino do Corinthians desta sexta-feira – apenas os 15 minutos foram abertos à imprensa – e deverá ser escalado na partida deste sábado, diante do Atlético-MG, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Pedrinho havia sido substituído por dores no tornozelo direito na partida diante do Colo-Colo, na noite de quarta-feira. Depois de fazer tratamento na quinta-feira, o atleta de 20 anos conseguiu se recuperar e participou do treino desta sexta-feira.

O zagueiro Henrique e o meia Jadson não participaram do treino e fizeram trabalhos regenerativos na parte interna do CT Joaquim Grava. Eles devem ser escalados. Com uma entorse no joelho direito, o zagueiro Pedro Henrique ainda é dúvida. O volante Douglas e o lateral Fagner estão suspensos – o último também está com estiramento muscular.

Com isso, Mantuan terá uma sequência de jogos pela frente na lateral-direita. “Sei o tamanho e o peso da responsabilidade. Fagner é um jogador de Copa do Mundo, um cara que se destacou lá e se valorizou. Procuro corresponder com as expectativas”, afirmou o defensor de 21 anos.

Mantuan afirma que superou falhas decisivas que cometeu nos jogos contra São Paulo e Internacional. “Foi um momento que superei. Foi difícil, não foi fácil. Trabalhamos para que não aconteça, mas certas situações são inevitáveis. Acredito que cooperou para o meu amadurecimento como atleta e pessoa. Procurei tirar coisas boas para o meu crescimento dentro de campo”, disse Mantuan.