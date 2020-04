Pedro Bortoluzo e Thomaz se despedem do São Paulo após término de contrato

Os contratos do meia Thomaz e do atacante Pedro Bortoluzo com o São Paulo atingiram suas datas de validade na última terça-feira. Sem as respectivas renovações, os jogadores foram às redes sociais para se despedir e agradeceram pelos anos passados no clube do Morumbi.

LEIA TAMBÉM > CBF antecipa taxas para ajudar árbitros durante período de quarentena

Thomaz, que estava emprestado para a Inter de Limeira na disputa do Campeonato Paulista, jogou com a camisa tricolor 19 vezes desde sua contratação em 2017, tendo balançado as redes em três oportunidades. O meia afirmou ser grato ao São Paulo e declarou sua torcida pela equipe

"Hoje 31/03/2020 se encerra meu contrato com o São Paulo, foram alguns anos vestindo essa camisa e o sentimento é de GRATIDÃO!! Obrigado meu Deus por cada oportunidade e obrigado", escreveu.

Pedro Bertoluzo, por sua vez, é fruto das categorias de base do São Paulo. Porém, desde que ingressou à equipe principal, em 2018, não teve muitas oportunidades e acabou sendo emprestado para o Paraná, Guarani, Criciúma e Votuporanguense. O centroavante também agradeceu ao clube.

"Foram 9 anos!!! ....9 anos que esse clube chegou pra fazer meu sonho se tornar realidade, que o menino lá do interior foi sozinho pra cidade grande viver o que nem ele sabia ao certo. Aqui eu cresci, amadureci, sofri e VIVI o futebol!!! FUI FELIZ!!! Hoje esse ciclo se encerra cheio de gratidão!!! Aos profissionais, amigos e parceiros de sempre meu grande abraço e meu eterno carinho!! Que venham outros sonhos, times e conquistas!!! OBRIGADO SPFC!!", publicou Bertolozo.