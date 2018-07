Pedro Botelho não treina, mas deve jogar pelo Atlético-MG

O lateral-esquerdo Pedro Botelho foi a principal ausência do Atlético Mineiro no treinamento desta sexta-feira em Curitiba, na preparação para o duelo com o Coritiba, domingo, no Couto Pereira, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Inicialmente, porém, a situação do defensor não preocupa a comissão técnica.

Pedro Botelho reclama de dores no tornozelo direito, mas a expectativa é para que ele participe do treinamento de sábado. Assim, não deve ser problema para o confronto de domingo. De qualquer forma, o recém-contratado Douglas Santos está de sobreaviso e poderá ser acionado pelo técnico Levir Culpi.

Diante do Coritiba, o Atlético-MG terá alguns desfalques. O atacante Luan e o meia argentino Dátolo terão que cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.

Além dos dois jogadores, o lateral-direito Marcos Rocha, o zagueiro Réver e o volante Leandro Donizete seguem lesionados e fora do time. Em compensação, o volante Pierre se recuperou de lesão e está novamente à disposição de Levir.

O Atlético-MG volta a treinar em Curitiba, no Estádio Ecológico, às 10 horas, quando o técnico deve definir a escalação do seu time para o duelo de domingo. Com 26 pontos, a equipe ocupa a sexta colocação no Campeonato Brasileiro.