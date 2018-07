Pedro Botelho revela alegria pela estreia no Atlético-MG neste sábado

BELO HORIZONTE - Contratado no começo do ano, o lateral-esquerdo Pedro Botelho chegou machucado ao Atlético-MG. Agora, finalmente recuperado, ele fará sua estreia neste sábado, diante do Villa Nova, em Nova Lima, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro. O técnico Paulo Autuori já adiantou que pretende colocá-lo em campo no segundo tempo. E o jogador não esconde a alegria por poder voltar a jogar.

"Ele tem que jogar alguns minutos e, por isso, não vai começar. Vamos colocá-lo gradativamente, ficou muito tempo parado. Então, não vai iniciar o jogo, mas, provavelmente, deve atuar alguns minutos, se tudo correr dentro da normalidade", disse Autuori, que decidiu poupar os titulares do Atlético-MG nesta rodada do Campeonato Mineiro, após terem jogado pela Libertadores na quarta-feira.

"Estou voltando agora a treinar com o grupo, é a primeira convocação e estou muito feliz. O trabalho foi bem feito com os fisioterapeutas, estou 100% recuperado da lesão e falta só um pouco da parte física, mas, trabalhando com o grupo, estarei 100% o mais rápido possível", revelou Pedro Botelho, ressaltando que ainda não aguenta jogar 90 minutos. "Acho que, dentro de uma ou duas semanas, estarei apto a jogar o tempo todo."