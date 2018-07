Pedro Botelho se machuca e Atlético-MG terá titular que não joga há 1 ano

Lucas, de 21 anos, sofreu uma lesão no joelho direito apenas no segundo jogo da temporada passada e levou um ano para se recuperar. Agora, o volante foi chamado às pressas para o time titular porque Levir Culpi não tem outra opção para a lateral esquerda.

Titular, Douglas Santos está machucado. O reserva direto, Pedro Botelho, que vinha jogando, sofreu um estiramento muscular na coxa direita no treino de segunda-feira e ficou na academia nesta terça. A outra opção do elenco, Emerson Conceição, não foi inscrito na Copa Libertadores.

Além de Lucas Cândido, outra novidade escalada no time titular do Atlético para pegar o Atlas é André. Jô e Lucas Pratto estão no departamento médico e o ex-santista ganhou a disputa com o garoto Carlos.

Assim, Levir Culpi deve escalar o Atlético com: Victor, Patric, Leonardo Silva, Jemerson e Lucas Cândido; Leandro Donizete, Rafael Carioca, Luan e Dátolo; Maicosuel e André. Contratado para ser o grande nome do time, o colombiano Cárdenas fica no banco.