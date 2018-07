Pedro Carmona aposta em Ricardo Bueno no Palmeiras

"Todo grande atacante um dia não foi ninguém. Luís Fabiano, Borges e Liedson um dia não tiveram nome. O Ricardo Bueno foi artilheiro do Paulista (de 2010, pelo Oeste) e pode muito bem ser este atacante", apostou o meia, autor do gol no amistoso vencido pelo Palmeiras diante do Ajax, por 1 a 0, no último sábado.

Apesar da campanha de Carmona, a tendência é que o Palmeiras contrate pelo menos dois atacantes, conforme foi pedido por Felipão. Hernán Barcos, do LDU, é que parece mais próximo de um acerto e pode ser anunciado ainda nesta terça-feira como reforço.

Na semana passada, o próprio Ricardo Bueno afirmou que tem o objetivo de se tornar o "homem-gol" do Palmeiras nesta temporada. Até agora, porém, o jogador fez apenas três gols em 17 partidas pelo clube.

No Paulistão de 2010, o atleta fechou sua participação como principal do torneio ao fazer 16 gols pelo Oeste, ficando à frente de Rodriguinho, do Santo André, com 15, enquanto Neymar e André, do campeão Santos, fizeram 14 e 13, respectivamente. E, em 2012, ele disputará pela primeira vez o torneio estadual com a camisa palmeirense.