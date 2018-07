Pedro Castro vê confiança aumentar no time do Santos

SANTOS - Um dos garotos promovidos recentemente das categorias de base, o meia Pedro Castro ajudou na vitória do Santos sobre o São Paulo, ao entrar em campo no segundo tempo do clássico disputado no domingo, no Morumbi, e que terminou 2 a 0. Para o jovem de 20 anos, o resultado foi muito importante para aumentar a confiança do time santista, que passa por um momento de reformulação.

"Entrei no segundo tempo e me senti bem à vontade em campo. Fiquei muito feliz de poder contribuir na jogada do segundo gol (marcado por Cícero). Tinha acabado de entrar. Essas duas vitórias nos ajudam a elevar a confiança para a sequência do campeonato", afirmou Pedro Castro, que fez parte do time do Santos que conquistou o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro.

Pedro Castro é um dos garotos que começou a ganhar espaço no time profissional com o técnico interino Claudinei Oliveira, que comandava os juniores antes da demissão de Muricy Ramalho. Junto com ele, estão aparecendo jovens como o zagueiro Jubal, o meia Leandrinho e os atacantes Neilton e Giva, entre outros revelados nas categorias de base e que foram campeões da Copa São Paulo.

"Muito se fala da expectativa em cima dos jogadores jovens, mas temos um elenco com jogadores experientes também e com boa rodagem pelo futebol. Acredito que essa mistura pode ser muito positiva para o grupo. Sem a qualidade deles, a tranquilidade passada dentro e fora de campo, seria mais difícil sair com a vitória no clássico", disse Pedro Castro.