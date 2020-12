Pedro celebra permanência no Flamengo e mira título brasileiro

Um dia após ter a sua contratação em definitivo junto à Fiorentina sacramentada, o atacante Pedro concedeu entrevista coletiva no Ninho do Urubu. Com o Flamengo oscilando nesta temporada, tanto que foi eliminado recentemente da Copa do Brasil e da Libertadores, o centroavante assegurou que a equipe vai brigar para ser campeã brasileira.

Para isso, citou a força do elenco e o trabalho desenvolvido por Rogério Ceni, apontando que as quedas para Racing, no torneio continental, e São Paulo, na Copa do Brasil, deixaram importantes lições. "Com o elenco que temos, não tem como não falar em brigar por títulos. As eliminações serviram de aprendizado", disse.

Pedro estava emprestado pela Fiorentina ao Flamengo, que desembolsará 14 milhões de euros (aproximadamente R$ 85 milhões) em 6 parcelas até o fim de 2023 para adquirir o centroavante, com quem assinou até o final de 2025. E festejou pelo seu desejo de permanecer ter se concretizado.

"Desde o primeiro momento, minha vontade era permanecer e isso pôde ser resolvido. Estou muito feliz e motivado para dar continuidade nesse meu sonho de jogar no Flamengo", disse, depois relembrando o período em que frequentava as arquibancadas como torcedor do clube.

"Falo que é um sonho porque eu era moleque de arquibancada e, hoje, poder estar no elenco, é um sonho. Meu objetivo é continuar dando a vida em campo e conquistar títulos", acrescentou Pedro, que chegou ao Flamengo em janeiro, tendo marcado 20 gols em 39 jogos.

ARÃO LESIONADO

O Flamengo comunicou que o volante Willian Arão sofreu uma lesão na parte posterior da coxa direita. Ele sentiu um incômodo após o treino de quarta-feira, com um exame confirmando o problema nesta quinta. O meio-campista realiza tratamento e o clube não faz previsão sobre o seu período de afastamento, mas ele não deve ter condições de enfrentar o Santos, domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

Arão é o segundo volante do Flamengo lesionado - o outro é Thiago Maia, mas com problema muito mais grave, tanto que ele passou por cirurgia no joelho. Já Gabigol, recém-recuperado de desconforto muscular, já treina com o elenco.