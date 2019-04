Pedro comemora retorno ao Fluminense e Everaldo despista sobre futuro

A quarta-feira foi especial para Pedro. Depois de oito meses afastado por conta de uma grave lesão no joelho direito, o atacante do Fluminense voltou a atuar na vitória sobre o Santa Cruz, por 2 a 0, no Maracanã, pela quarta fase da Copa do Brasil.

Pedro começou a partida no banco de reservas, mas entrou logo no início do segundo tempo, quando Yony González se contundiu. O atacante quase deixou sua marca em cobrança de falta já nos minutos finais e não escondeu a alegria por voltar aos gramados.

"Uma alegria imensa voltar a fazer o que mais gosto na vida que é jogar futebol. Creio que foi boa essa reestreia. Estou me sentindo bem e isso é o mais importante", comentou Pedro.

Outro jogador bastante aguardado na saída do gramado foi Everaldo. Isso porque o pai do jogador revelou que no último fim de semana acertou os últimos detalhes com o Corinthians. O atacante, porém, despistou ao falar sobre seu futuro.

"Essa informação não procede. Tenho contrato com o Fluminense até o dia 17 de maio até onde eu sei. Tenho até lá para decidir minha vida e estamos tentando resolver isso da melhor forma possível", garantiu Everaldo.

O atacante tem seus direitos econômicos ligados ao Velo Clube, de Rio Claro (SP), e está emprestado ao Fluminense até 17 de maio. Cruzeiro e Grêmio também demonstraram interesse na sua contratação, mas tudo indica que seu destino será mesmo o Corinthians.