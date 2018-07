Pedro desfalca Barcelona contra o Villarreal

O Barcelona revelou que o atacante Pedro Rodríguez não terá condições de enfrentar o Villarreal neste sábado, fora de casa, em partida válida pelo Campeonato Espanhol. De acordo com o clube, o jogador sofreu uma lesão na coxa esquerda durante o treinamento de sexta-feira e nem foi relacionado para o confronto.

Pedro ficou fora de várias partidas nesta temporada por contusões. E o atacante é mais um desfalque para o Barcelona, que tem sofrido com as lesões recentemente. A equipe está com o elenco reduzido e não pode contar com jogadores importantes, como o atacante David Villa e o meio-campista Andres Iniesta.

Em compensação, o atacante Alexis Sánchez vai reforçar o Barcelona diante do Villarreal. O jogador chileno sofreu lesão no ombro durante a partida de quarta-feira contra o Real Madrid, válida pela Copa do Rei, mas está "respondendo favoravelmente" ao tratamento, segundo o clube, e foi relacionado para o jogo.

Atual tricampeão nacional, o Barcelona está em segundo lugar no Campeonato Espanhol, cinco pontos atrás do líder Real Madrid. Já o Villarreal luta contra o rebaixamento e ocupa apenas a penúltima colocação.