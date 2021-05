Pedro destaca coletivo do Flamengo em vitória contra Palmeiras e já mira título

Pedro já está pensando no tri do Campeonato Brasileiro do Flamengo. Autor do gol na vitória por 1 a 0 contra o Palmeiras, neste domingo, na estreia, o atacante destacou o trabalho coletivo do time rubro-negro e destacou a luta por mais um título nacional. "Fizemos um grande jogo coletivo e conseguimos iniciar o campeonato bem contra uma equipe forte como o Palmeiras. Precisamos seguir evoluindo para conquistar o Campeonato Brasileiro mais uma vez", afirmou.

Pedro também comemorou o fato de ter balançado as redes com a camisa do Flamengo mais uma vez. O atacante vive grande fase, que o levou, inclusive, a ser convocado para defender a seleção brasileira olímpica, em preparação para os Jogos de Tóquio-2020.

"Feliz por mais um gol com a camisa do Flamengo, mas só foi possível pela arrancada em velocidade do Bruno Henrique. Só tive o trabalho de empurrar. O principal é que conquistamos a vitória e fizemos um grande jogo", completou.

Pedro falou também sobre a seleção. Nesta segunda-feira, o atacante se apresentará à equipe do técnico André Jardine. "Estou realizando um sonho individual de servir a seleção. É tudo um reflexo do que a gente faz no clube. Preciso seguir jogando bem no Flamengo para buscar o título olímpico novamente para o nosso país", finalizou o atacante, que é cotadíssimo para estar em Tóquio-2020.

Com a vitória no Maracanã, o Flamengo inicia a briga pelo tricampeonato com o pé direito. Agora o clube carioca terá um tempo para se preparar visando o duelo contra o América-MG, daqui duas semanas, pela terceira rodada do Brasileirão.