Pedro faz três gols no Volta Redonda e deixa Flamengo perto da final do Carioca

Com três gols do atacante Pedro, reserva de luxo de Gabriel Barbosa, o Flamengo venceu o Volta Redonda por 3 a 0, neste sábado, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), pela primeira partida semifinal do Campeonato Carioca. A vitória deu ao time rubro-negro uma ampla vantagem para chegar à decisão porque já entrou nesta fase com a melhor campanha e, por isso, tendo a vantagem de jogar por dois resultados iguais. Agora pode perder por até três gols de diferença na volta.

Mas esta vitória do Flamengo precisa ser valorizada porque o Volta Redonda defendia uma invencibilidade de 16 jogos sem perder em casa. O segundo confronto vai ser disputado no próximo sábado, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Antes disso, nesta terça-feira, o Flamengo volta a campo pela Copa Libertadores, indo até o Equador para enfrentar o LDU, pela terceira rodada do Grupo G, na defesa da liderança isolada com seis pontos.

O esperado time reserva do Flamengo teve alguns de seus astros: o goleiro Diego Alves, o agora zagueiro Willian Arão, o meia Everton Ribeiro e o artilheiro Pedro. O primeiro tempo foi bastante movimentado, com o Volta Redonda mostrando disposição de sair na frente nas semifinais e o Flamengo mais cauteloso em relação ao jogo, como que soubesse que os gols sairiam naturalmente.

Só não saíram no primeiro tempo porque o time não caprichou no último passe e, quando finalizou, não acertou o gol. As duas melhores chances estiveram nos pés de Everton Ribeiro. Aos 20 minutos, da entrada da área, ele chutou rasteiro e a bola saiu do lado da trave. Na segunda vez, em um lance parecido, ele chutou rasteiro e a bola raspou de leve no pé da trave direita do goleiro Andrey.

O Volta Redonda tinha uma jogada perigosa: os lançamentos em velocidade para o lado direito, em cima do artilheiro Alef Manga. Tentou uma, tentou duas e a terceira quase deu certo. Naninho fez o passe milimétrico para Manga, que entrou na área e chutou forte, mas Diego Alves fez a defesa aos 32 minutos.

No intervalo, os flamenguistas sentiram que os gols saíram apenas com mais pressão e mais acerto. Em dois lances, abriu dois gols de vantagem em sete minutos de segundo tempo. No primeiro, Michael fez boa jogada pelo lado direito e, na linha de fundo, ergueu a cabeça e fez o passe para Pedro. O atacante dominou a bola bem colada em seu pé e já bateu para as redes, aos quatro minutos.

O segundo gol saiu aos sete minutos, quando Vitinho lançou Michael pela esquerda e, dentro da área, ele cruzou para o outro lado. O sempre presente Pedro só completou de chapa para as redes. Na comemoração ele se ajoelhou e lustrou a chuteira e Michael, agora com sua sexta assistência na competição e deixando Pedro com seis gols.

Com o resultado nas mãos, aos 17 minutos, o técnico Rogério Ceni passou a poupar suas estrelas. Sacou Willian Arão e Everton Ribeiro. O Volta Redonda ainda tentou se virar no ataque, mas finalizou somente de longe. Por três vezes, Diego Alves fez boas defesas.

No último minuto, o Flamengo ampliou. Arrascaeta acreditou em uma dividida na pequena área e ficou com a bola. Depois fez o levantamento por cima do goleiro Andrey em direção ao outro lado, onde Pedro entrou de peito para fazer 3 a 0 aos 49 minutos.

FICHA TÉCNICA

VOLTA REDONDA 0 x 3 FLAMENGO

VOLTA REDONDA - Andrey; Júnior Amorim (Marcos Bebê), Gabriel Pereira, Heitor e Luiz Paulo; Bruno Barra, Emerson (Wallison) e Luciano Naninho (Hiroshi); Alef Manga, João Carlos e MV (Caio Vitor). Técnico: Neto Colucci.

FLAMENGO - Diego Alves; Matheuzinho, Willian Arão (Bruno Viana), Gustavo Henrique e Renê; Hugo Moura, Gomes (Diego) e Everton Ribeiro (Bruno Henrique); Michael (Arrascaeta), Pedro e Vitinho (Rodrigo Muniz). Técnico: Rogério Ceni.

GOLS - Pedro, aos 4, aos 7 e aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Heitor, Luiz Paulo e Alef Manga (Volta Redonda); Gomes (Flamengo).

ÁRBITRO - Rafael Martins de Sá.

RENDA E PÚBLICO - Jogo com portões fechados.

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).