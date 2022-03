Pedro Henrique admite falta de agressividade do Athletico-PR diante do Palmeiras

O zagueiro Pedro Henrique admitiu a falta de agressividade do Athletico-PR na derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, na noite desta quarta-feira, no Allianz Parque, na decisão da Recopa Sul-Americana, mas optou também por exaltar a participação do time paranaense em mais uma disputa de título, apesar do vice-campeonato.

"Fizemos uma grande campanha na Copa Sul-Americana no ano passado, o que nos possibilitou disputar o título da Recopa. Méritos ao Palmeiras. Estávamos bem até sofrer o gol de bola parada. Faltou um pouco de agressividade, assim como tivemos em Curitiba. Não conseguimos nos impor aqui, mas temos que levantar a cabeça, pois ainda tem muita coisa pela frente e tenho a certeza que vamos dar muitas alegrias para a torcida", falou o defensor.

O também zagueiro e capitão Thiago Heleno também admitiu a superioridade do Palmeiras durante os 90 minutos do duelo no Allianz Parque, mas, assim como seu companheiro de equipe, destacou a capacidade do Athletico em brigar por títulos nos últimos anos. Os dois gols do time alviverde saíram no segundo tempo, com Zé Rafael e Danilo.

"Faltou agredir e caprichar um pouco no último terço, mas a equipe correu diante de um time de muita qualidade. Agora é seguir em frente e continuar na mesma caminhada forte, porque temos muitos a buscar esse ano", falou Thiago Heleno.

O capitão, campeão da Copa do Brasil com o próprio Palmeiras em 2012, exaltou o time alviverde. "Estamos chateados, pois tínhamos como objetivo ser campeões. Jogamos os dois jogos para isso, principalmente em casa, mas parabéns ao Palmeiras. É um time que busca título. Estamos sempre brigando também, mas essa derrota serve como um aprendizado para buscarmos outras coisas daqui para frente", finalizou Thiago Heleno.

Após o vice-campeonato da Recopa, o Athletico volta a focar no Campeonato Paranaense. O clube rubro-negro é o sexto colocado, com 17 pontos, dois a menos do que o líder Maringá. O próximo desafio é no domingo, às 16h, diante do Cascavel.