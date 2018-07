Pedro Henrique aproveita lesão de Pablo e ganha pontos no Corinthians

Quando Pablo se machucou, no fim de julho, a preocupação da comissão técnica do Corinthians com o sistema defensivo era grande, já que o jovem Pedro Henrique era quem iria substituir o defensor. Os jogos e o tempo passaram e o zagueiro de 21 anos conseguiu aproveitar a oportunidade e ganhou pontos no clube.

Tanto que a diretoria pretendia contratar mais um zagueiro para chegar ainda nesta temporada, mas decidiram adiar os planos para o ano que vem. Além da boa fase do garoto, Pablo está próximo de retornar aos gramados. A tendência é que ele fique, no máximo, mais três jogos fora.

Na terça-feira, Pedro Henrique foi dispensado do treinamento para acompanhar o nascimento do filho, mas ele deve estar em campo no sábado, para encarar o Vitória, às 16h, na Arena Corinthians.

Em relação a contratação para o setor, a diretoria planeja a chegada de pelo menos um atleta na zaga e o perfil é um atleta jovem que tenha tido destaque nesta temporada. Os dirigentes chegaram a conversar com Emerson Santos, do Botafogo, mas não houve acordo com o clube carioca. O Palmeiras entrou no negócio e acertou a compra do jogador para o ano que vem.