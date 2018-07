Pedro Henrique ganha nova chance para superar desconfiança no Corinthians

Substituto de Pablo diante do Vitória, Pedro Henrique ganhará mais uma chance como titular do Corinthians. Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o zagueiro de 21 anos ocupará o lugar de Balbuena, que sofreu uma uma lesão muscular na coxa direita, e terá outra oportunidade de afastar a desconfiança ao seu redor.

Pedro Henrique teve uma atuação sólida na Arena Fonte Nova e, pela primeira vez no ano, o time não levou gols enquanto ele estava na zaga. Foram nove jogos disputados até agora nesta temporada. Em março, o jovem defensor emplacou uma sequência de quatro partidas também no lugar do paraguaio.

A meta do jogador formado nas categorias de base do Corinthians é repetir o bom desempenho diante do Atlético-GO, no domingo, no Serra Dourada. E Pedro Henrique tem o apoio dos companheiros. "Balbuena vem numa sequência muito boa, infelizmente teve a lesão, mas Pedro Henrique e Léo Santos estão trabalhando e vão dar conta do recado", afirmou o lateral-esquerdo Guilherme Arana.

O Corinthians não esconde que busca um novo zagueiro para completar o elenco, e o técnico Fábio Carille reconheceu o interesse na contratação de Anderson Martins, que está no futebol árabe. A negociação parece ter esfriado, mas a busca da diretoria corintiana não terminou. Apesar disso, Pedro Henrique parece não desanimar e quer brigar por uma vaga entre os titulares no futuro.

O zagueiro se sente mais maduro e acredita que os erros - até o trauma vivido em 2016, logo no seu segundo jogo como titular - foram importantes nesse processo. No fim de semana, Pedro Henrique entrará em campo para mostrar que está à altura dos titulares Pablo e Balbuena.