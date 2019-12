Pedro Henrique volta ao Corinthians e Camacho tem futuro incerto

O técnico Tiago Nunes pediu a contratação de 17 jogadores ao presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, e também solicitou o retorno de empréstimo de dois atletas que trabalharam com ele no Athletico-PR: o zagueiro Pedro Henrique e o volante Camacho.

Pedro Henrique já se despediu dos companheiros e será reintegrado ao elenco do time paulista. Deve viajar para os Estados Unidos onde a equipe disputará a Florida Cup, em janeiro. Pelo Instagram, ele destacou a passagem pelo clube paranaense.

"Desde o primeiro dia que cheguei no clube, fui muito bem recebido por todos. Foram meses de muito aprendizado, que me fez crescer ainda mais como atleta e como pessoa. Uma experiência que ficará guardada na memória para sempre. Obrigado aos amigos pela recepção e pelo convívio diário. Obrigado diretoria, comissão técnica, funcionários do clube e torcida por todo suporte e atenção. Gratidão eterna, furacão", escreveu o zagueiro.

Com Camacho a situação pode ser diferente. O diretor de futebol do Athletico, Paulo André, visitou o Corinthians na segunda-feira para tentar estender o vínculo do volante. Como o time alvinegro tem Ralf e Gabriel para a posição, pode liberar o jogador para o Athletico por mais uma temporada.

REFORÇOS

Revelação do Campeonato Brasileiro, o atacante Michael, do Goiás, está na mira de diversos clube, entre eles o Corinthians, que apresentou uma proposta para tentar contratá-lo. O jogador de 23 anos tem multa rescisória no valor de R$ 50 milhões para venda ao exterior. O Goiás tem 80% dos direitos do atacante.

Outro que a diretoria negocia a contratação é o lateral-esquerdo Sidcley. O atleta 26 anos pertence ao Dínamo de Kiev. O contrato do jogador com o time ucraniano vai até junho de 2023 e o clube alvinegro tenta o empréstimo por uma temporada.