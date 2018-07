Pedro Ken afirma que 'está na hora' do Vasco virar líder da Série B

Agora consolidado no G4, o grupo dos times que vão conseguir o acesso, o Vasco agora quer assumir a liderança da Série B. E a equipe terá uma boa oportunidade nesta sexta-feira, quando receberá o Boa, em São Januário, pela 29ª rodada. O meia Pedro Ken, então, destacou que o time não pode perder essa chance para, enfim, disparar na segunda divisão.

"Esse jogo é de suma importância pra que a gente possa buscar a liderança, encostamos e não podemos deixar passar mais uma vez. Está na hora, é o momento e a gente sabe disso. É uma responsabilidade nossa, não podemos jogar mais pressão pra cima da gente. Temos que estar tranquilos e confiantes para essa partida, as coisas tem que acontecer naturalmente e acho que a gente vem trabalhando e conquistando os pontos", disse.

Com 51 pontos, o segundo colocado Vasco está dois atrás da líder Ponte Preta, que só vai entrar em campo no sábado, quando receberá o Santa Cruz. Mas apesar da chance de o time assumir o primeiro lugar, Pedro Ken evitou dar uma importância maior ao confronto com o Boa.

"Acho que todos os jogos são jogos chave a partir de agora. Entramos na reta final e tem sempre algum time brigando por alguma coisa dentro da competição. Temos que estar atentos e focados no nosso objetivo", afirmou.

Com o Vasco embalado por uma série de nove partidas sem derrota na Série B, Pedro Ken espera que o torcedor lote São Januário nesta sexta-feira. "Vamos jogar em casa e espero que os torcedores joguem junto com a gente. Vamos procurar fazer de tudo, como temos feito, dedicação e garra não tem faltado", comentou.