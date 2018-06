Pedro Ken é suspenso por doping e Ceará diz confiar em sua inocência

Além do Santos, que teve Diogo Vitor flagrado com cocaína, o Ceará é a outra equipe da Série A que conta com um atleta de seu elenco suspenso por doping. Nesta terça-feira, o nome de Pedro Ken apareceu na lista divulgada pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD).

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

O atacante está proibido de treinar e atuar pelo clube porque foi testado positivo pela substância anastrozole, utilizada para tratar problemas hormonais. O exame foi realizado em 26 de setembro do ano passado, após jogo do Ceará contra o Santa Cruz pela Série B. Ainda não há data para julgamento.

O departamento jurídico do Ceará não quis revelar qual será a estratégia de defesa. Em entrevista coletiva nesta terça-feira informou apenas que não cogita rescindir o contrato com o jogador e acredita em sua inocência.

O zagueiro Adalberto, do Linense, também foi suspenso por uso de cocaína nesta terça-feira. Ele foi flagrado após partida pelo Campeonato Paulista deste ano contra o Mirassol. O jogador hoje defende o Botafogo da Paraíba.