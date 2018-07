Pedro Ken, Edmílson e Rodrigo voltam a treinar com bola no Vasco

RIO - Após vencer duas partidas seguidas na Série B, o técnico Adilson Batista ganhou nesta quarta-feira mais motivos para se animar em busca de uma boa sequência do Vasco na competição. Pedro Ken, Edmílson e Rodrigo, jogadores considerados titulares da equipe, voltaram a treinar com bola depois de se recuperarem de suas contusões e podem voltar a jogar no sábado contra o Náutico, na Arena Pernambuco.

No entanto, o volante Guiñazu não deve retornar tão cedo ao time. O jogador se recupera de uma pequena fratura no pé e, por enquanto, apenas realiza fisioterapia. O atacante Everton Costa vive situação pior. Ele se recupera de problemas cardíacos e corre o risco de não ter condições de voltar a jogar ainda neste ano.

Na atividade do dia, os jogadores vascaínos, usando um novo uniforme de treino (amarelo e preto), foram divididos em quatro times que disputaram um pequeno torneio entre si, em campo reduzido. A equipe formada por Martín Silva, Marquinhos, Rafael Silva, Rafael Vaz, Dakson, Danilo e Aranda saiu vencedora e recebeu até um troféu de campeã.