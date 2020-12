Pedro lamenta erro bizarro em cobrança de pênalti no Fla: 'Gramado atrapalhou'

Apesar da semana toda para treinar e de estar só concentrado no Campeonato Brasileiro, o Flamengo não teve uma boa atuação no empate sem gols diante do Fortaleza, neste sábado, na Arena Castelão, pela 27ª rodada. Duas das principais chances de gol estiveram nos pés do atacante Pedro, que até desperdiçou um pênalti.

"O gramado atrapalhou. Eu escorreguei e a bola saiu toda errada, é um lance difícil de se ver", disse o atacante que substituiu Gabriel, que ficou no Rio de Janeiro se recuperando de lesão muscular.

O lance aconteceu aos 38 minutos do primeiro tempo. Pedro deu um "chapéu" em Jackson dentro da área e foi derrubado pelo zagueiro. O atacante flamenguista foi para a cobrança e protagonizou um lance bizarro. Na hora do chute, ele escorregou e tocou os dois pés na bola, que foi para as redes. O árbitro anulou o gol e a bola voltou para a reposição do Fortaleza.

No outro lance, quando finalizou de frente com Felipe Alves, ele acha que os méritos ficaram mesmo para o goleiro. "Eu chutei bem, mas o goleiro fez uma grande defesa", comentou.

Mas, para o artilheiro não é momento de se lamentar e, sim, de pensar no futuro. "É aprender com os erros. Temos muitos jogos ainda e vamos entrar mais focados para vencer o campeonato", completou.