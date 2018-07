Pedro León diz que Kaká ainda dará glórias ao Real

"Ele já ganhou a bola de ouro e está demonstrando que é um jogador excepcional", afirmou o meia do Real Madrid. "Tenho uma relação muito boa com Kaká e estou seguro de que ele nos dará muitos dias de glória, porque Kaká é Kaká".

Contratado pelo Real Madrid em meados de 2009, Kaká não conseguiu repetir em seu primeiro ano no clube espanhol o mesmo desempenho que apresentava no Milan. E antes do início da segunda temporada, ele passou por uma cirurgia no joelho esquerdo e só deve retornar ao time em janeiro.