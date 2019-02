Pedro Lucas se emociona após 1º gol pelo Inter: 'Passa um filme na cabeça'

A tarde deste domingo não sairá tão cedo da memória do jovem Pedro Lucas, atacante do Internacional. Vindo do banco de reservas, o centroavante de apenas 20 anos marcou seu primeiro gol com a camisa colorada e saiu de campo como um dos destaques após a vitória sobre o Juventude, por 2 a 1, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Cotado para começar entre os titulares, ele acabou preterido para a escalação do colombiano Tréllez. Pedro Lucas, contudo, foi a campo no segundo tempo e deixou sua marca aos 29 minutos do segundo tempo após bela jogada de Neílton. Bastante emocionado, o centroavante comemorou o gol e relembrou as vítimas da tragédia no CT do Flamengo, na última sexta-feira.

"Só o que posso dizer é que fiquei muito emocionado. Passa um filme na cabeça, de todos os anos que a gente se esforçou para estar aqui. Ainda mais em um momento como esse, que teve a tragédia no Flamengo. Então, a gente tem que dar graças a Deus por estar conseguindo jogar futebol", comentou o jovem jogador.

Considerado uma das principais promessas do Inter desde Alexandre Pato, Pedro Lucas tem o futebol em seu DNA. Seu tio, Edson Kaspary, foi campeão da Copa do Brasil de 1999 com o Juventude, enquanto seu pai jogou nas categorias de base do Grêmio. A irmã do centroavante, Maria Luisa Schwaizer, a Malu, é presença constante nas convocações da seleção brasileira sub-17.

O Internacional soma 10 pontos e ocupa a quarta posição do Estadual. No outro fim de semana vai receber o Caxias, no Beira-Rio, em Porto Alegre.