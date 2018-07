Pedro estreia com gol, e Chelsea fatura primeira vitória no Inglês

O Chelsea suou, mas finalmente venceu no Campeonato Inglês neste domingo. Mesmo com um a menos durante boa parte do segundo tempo, após a expulsão de John Terry, o time de José Mourinho bateu o West Bromwich por 3 a 2, fora de casa, muito em função da ótima estreia do espanhol Pedro, que marcou o primeiro gol e deu assistência para o segundo.

O primeiro triunfo, na terceira rodada, levou o Chelsea a quatro pontos, na parte central da tabela. Na próxima rodada, duela com o Crystal Palace, sábado, em casa. Já o West Bromwich segue sem vencer, tem somente um ponto e tentará a recuperação diante do Stoke City, também no sábado, fora de casa.

O confronto deste domingo foi bastante movimentado e a primeira grande chance foi do West Bromwich, aos 14 minutos, quando Matic cometeu pênalti. Morrison foi para a cobrança e encheu o pé, mas no centro do gol. Courtois caia para o lado esquerdo, deixou o pé e defendeu.

Cinco minutos depois, começou a brilhar a estrela de Pedro. Ele recebeu passe de Hazard, cortou para o pé esquerdo e bateu. A bola ainda desviou na defesa antes de entrar. Aos 29, o ex-jogador do Barcelona decidiu novamente, ao receber pela direita, invadir a área e bater cruzado. Diego Costa apareceu sozinho para tocar para a rede.

Mesmo com a desvantagem, o West Bromwich não desanimou, foi para cima e conseguiu diminuir aos 34. Após cruzamento da esquerda, Rondón salvou a saída de bola com uma linda bicicleta para o meio da área. A bola ficou com Morrison, que se redimiu do pênalti perdido e marcou.

Mas o domínio seguia com o Chelsea, que perderia grande chance na sequência, com Willian. Aos 41, no entanto, saiu o terceiro. Diego Costa recebeu lançamento na área e foi puxado quando tentou dominar. A sobra ficou com Azpilicueta, que bateu rasteiro, fraquinho, no canto direito do goleiro.

A vitória parecia garantida no segundo tempo, quando o ritmo caiu. Mas aí Terry foi expulso por falta na entrada da área. Com um a mais, o West Bromwich ainda se animou e conseguiu encostar com o belo gol de cabeça de Morrison, aos 13 minutos. A pressão, no entanto, parou por aí.