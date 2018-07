Pedro marca e coloca o Barcelona na semifinal da Copa dos Campeões

BARCELONA - Messi saiu do banco de reservas para colocar o Barcelona na semifinal da Copa dos Campeões. O craque argentino, melhor do mundo, que foi dúvida a semana inteira, não teve condições de começar como titular no Camp Nou nesta quarta-feira, mas foi chamado por Tito Vilanova depois que o PSG fez 1 a 0 com Pastore. Decisivo como só ele, criou a jogada para o gol de empate em 1 a 1, feito por Pedro, que colocou o time catalão em mais uma semifinal.

Os espanhóis avançaram sem vencer o PSG, uma vez que no jogo de ida, em Paris, os dois times haviam ficado no 2 a 2. A vaga veio pelos gols fora de casa. Esta é a sexta vez seguida que o Barcelona avança às semifinais da Liga dos Campeões. De 2007/2008 para cá, foi duas vezes campeão e em outras três caiu antes da final.

Além do Barcelona, estão nas semifinais Real Madrid, Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Os chaveamentos serão decididos na sexta-feira, por sorteio. A final acontecerá em Wembley.

O JOGO

Com uma lesão muscular na perna direita, Messi ficou impaciente no banco de reservas durante todo o primeiro tempo, vendo Fábregas jogar mal no seu lugar. Pior foi a opção de Tito Vilanova improvisar Adriano ao lado de Pique na zaga. Ineficiente na criação e na defesa, o Barcelona dava espaço demais para o PSG jogar.

E o time francês soube aproveitar isso principalmente na segunda metade do primeiro tempo. Aos 24, por exemplo, Ibrahimovic tocou para Lavezzi, que chutou desequilibrado e obrigou Valdés a fazer boa defesa. O goleiro voltou a trabalhar num cabeceio do arisco Lucas, que, mesmo baixinho, subiu alto para tentar de cabeça.

O ex-são-paulino, um dos cinco brasileiros em campo, era o melhor do PSG e do jogo, principalmente porque Xavi e Iniesta não se entendiam e ainda viam Fábregas atuar mal. Adriano colaborava para que o PSG tivesse as melhores chances.

Tito Vilanova deve ter dado uma dura no time no intervalo, uma vez que o Barcelona voltou muito mais ligado. Só que logo aos 5 minutos, Pedro perdeu uma bola na frente e gerou o contra-ataque do PSG. De Pastore para Ibrahimovic e do sueco para o argentino, que recebeu em profundidade, ganhou de Daniel Alves na corrida, invadiu a área e bateu tirando de Valdés.

O PSG ainda comemorava e Messi ajeitava o meião para finalmente entrar em campo. E com o melhor do mundo, o Barcelona é outro time. E os franceses acreditaram demais nisso, se fechando demais na defesa. Era a chave para os donos da casa jogarem ao seu estilo.

As chances foram surgindo, principalmente com Iniesta, que cresceu muito de produção. O gol saiu aos 29 minutos. Messi passou por dois marcadores e tocou para Villa. O atacante viu que não furaria a defesa e rolou para Pedro. O atacante chegou chutando de trás e tirou do alcance de Sirigu.

Mesmo classificado com o empate, o Barcelona seguiu no campo de ataque, reduzindo as possibilidades de o PSG atacar. Verratti, sumido, deu lugar a Beckham. Lavezzi, outro que não rendeu o que sabe, saiu para entrar Gameiro. De nada adiantou.