Pedro para por dez dias e desfalca Barcelona contra PSG na Copa dos Campeões

O atacante Pedro foi o herói da vitória por 1 a 0 da Espanha sobre a França na última terça, ao marcar o único gol da partida, mas sentiu uma lesão durante o confronto e será desfalque para o Barcelona. Nesta quarta-feira, o clube catalão confirmou uma lesão muscular na perna esquerda do jogador, que o afastará dos gramados por cerca de dez dias.

Pedro passou por exames durante o dia, que apontaram uma leve lesão. Mesmo sem ser grave, o problema o tirará do importante duelo diante do Paris Saint-Germain, terça-feira que vem, na França, pela ida das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. O atacante, no entanto, deve estar disponível para o jogo de volta, dia 10, no Camp Nou.

O jogador também ficará de fora do jogo diante do Celta de Vigo, neste sábado, pelo Campeonato Espanhol. Ele é mais um na lista de baixas do Barcelona, que já não conta com Puyol, Adriano e Jordi Alba para os próximos jogos.